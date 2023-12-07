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Gündem Putin ve Reisi görüşmesinden İsrail'e mesaj!
Gündem

Putin ve Reisi görüşmesinden İsrail'e mesaj!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 20:23:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular, Gazze Şeridi’ndeki son durum, ikili ilişkiler ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi konular ele alındı.

Putin yaptığı açıklamada, “İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ile konuşacağımız projelerden biri de Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru olacak. Elbette bölgedeki durum özellikle de Filistin’deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için önemli” dedi.

'Soykırım ve insanlık suçudur'

Cumhurbaşkanı Reisi ise, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Gazze Şeridi’ne yapılan bombardımanın kesinlikle durdurulması gerekiyor. Bu mesele sadece bizim bölgemizin meselesi değil tüm insanlığın meselesidir. Dolayısıyla bu meseleye çok hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor, bulunmalıdır da” dedi.

Reisi, "Filistin ve Gazze'de yaşananlar soykırımdır ve insanlık suçudur" ifadelerini kullanarak, bunun ABD ve Batı tarafından desteklenmesinin ise "daha kötü" olduğunu söyledi.

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