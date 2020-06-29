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Dünya

Putin ve Macron'dan Libya çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destek sonrası şartların değiştiği Libya için ateşkes ve tarafların diyaloğa geri dönmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:11:00 - 2020-06-29 13:05:51
Putin ve Macron'dan Libya çağrısı

Türkiye'nin desteğiyle BM'nin tanıdığı Libya hükümeti, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan darbeci Halife Hafter'i ülkenin doğusuna doğru iterek, Sirte'de sıkıştırdı.

Destekçiler endişeli

Hafter'in çaresizliği, destekçisi ülkeleri de endişeye sevk etti. Zira meşru Libya hükümetinin, savaş suçları işleyen Hafter milislerine karşı başarısı, aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı sayılacak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselişi pekişecek

Ateşkes istediler

Kremlin'in açıklamasına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaparak, Libya'da çatışmaların durdurulması ve siyasi görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Almanya ve İtalya'da ateşkes istedi

Fransa, Almanya ve İtalya, perşembe günü siyasi görüşmelerin tekrar başlayabilmesi için Libya'da çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuş ve yabancı ülkelerin Libya'ya müdahaleyi durdurmalarını istemişti.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

Yüksel

Ateşkes sahada aldini masada vermesi demek.
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Hadi ya?

Nafile çaba. Türkiye'ye Libya'dan zırnık koklatmazlar. Rusya, Fransa, ABD, BAE ve Mısır hatta Yunanistan bile Libya'da söz sahibi olur.
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