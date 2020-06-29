Putin ve Macron'dan Libya çağrısı

Türkiye'nin desteğiyle BM'nin tanıdığı Libya hükümeti, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan darbeci Halife Hafter'i ülkenin doğusuna doğru iterek, Sirte'de sıkıştırdı.

Destekçiler endişeli

Hafter'in çaresizliği, destekçisi ülkeleri de endişeye sevk etti. Zira meşru Libya hükümetinin, savaş suçları işleyen Hafter milislerine karşı başarısı, aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı sayılacak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselişi pekişecek

Ateşkes istediler

Kremlin'in açıklamasına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaparak, Libya'da çatışmaların durdurulması ve siyasi görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Almanya ve İtalya'da ateşkes istedi

Fransa, Almanya ve İtalya, perşembe günü siyasi görüşmelerin tekrar başlayabilmesi için Libya'da çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuş ve yabancı ülkelerin Libya'ya müdahaleyi durdurmalarını istemişti.