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Dünya Putin ve Bolsonaro Sputnik V aşısını görüştü
Dünya

Putin ve Bolsonaro Sputnik V aşısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusların ürettiği "Sputnik V" aşısını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 03:02:00 -
Putin ve Bolsonaro Sputnik V aşısını görüştü

Brezilya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, telefon görüşmesinde, Sputnik V aşısının alımı ve üretimi ile iki ülke arasındaki ticaret, savunma, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ve Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) Başkanı Antonio Barra Torres de katıldı.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı görüşmenin, çok verimli geçtiğini ve ilaç düzenleme kurumunun onay vermesinin ardından Sputnik V aşısına ilişkin problemin çözüleceğini belirtti.

Sputnik V'nin Brezilya'da acil kullanımı onaylanmadı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile ortaklığı bulunan Brezilyalı Uniao Quimica ilaç şirketi, 30 Mart'ta, Sputnik V'nin, Brezilya'da pilot üretiminin gerçekleştirildiğini duyurmasına rağmen, aşının bu ülkede kullanım onayı bulunmuyor.

Uniao Quimica'nın, Sputnik V'nin acil kullanım onayı için ocakta yaptığı ilk başvuru, eksik belgelerin bulunması nedeniyle analiz edilmemiş, ilaç şirketi 26 Mart'ta ikinci başvuruyu yapmıştı.

Ülkedeki mevcut aşılama planında yer almasına rağmen, ülkede acil kullanım onayı bulunmayan Sputnik V aşısından, Brezilya'nın 10 milyon doz satın almak üzere anlaştığı duyurulmuştu.

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