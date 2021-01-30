Putin ve Biden arasındaki görüşmenin ardından Rus isimden manidar çağrı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya’nın eylemleri hakkındaki düşüncelerinde ‘asla sözünü sakınmadığı’ ve bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde ‘net bir şekilde dile getirdiği’ şeklindeki açıklamasına karşılık verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Puşkov, “Bunun böyle olup olmadığı bilinmiyor, fakat gerilimin azalmadığı ve hatta arttığı mevcut koşullarda ABD Başkanı’nın uluslararası meselelere yaklaşımında kendine hakim olması hiç de fena olmaz. Washington’dakiler ona her neyi yaptırmaya çalışıyor olsalar da” ifadelerini kullandı.

Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi geçen salı günü gerçekleşmişti.

Putin'in ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları, ayrıca Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) süresini 5 yıllığına uzatma konusunda anlaştıkları belirtilmişti.