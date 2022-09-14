Putin vanaları kapattı Lukaşenko Avrupa ülkeleriyle böyle dalga geçti!
Rusya'nın doğalgaz vanalarını kapatmasının ardından Avrupa kışı düşünürken Belarus lideri Lukaşenko ülkeler için odun keserek dalga geçti.
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargolara Putin jet hızıyla karşılık verdi. Rusya'nın doğalgaz vanalarını kapatmasının ardından tasarruf kararı alan Avrupa'da kışın nasıl geçeceği konusunda endişeler hakim.
Putin'e destek veren Belarus lideri Lukaşenko da bu durumu tiye alan bir video ile kameralar karşına geçti.
"Yeter ki ısınabilsinler"
Lukaşenko, odun kestiği görüntülerinin paylaşıldığı videoda "Avrupa'nın şu anda çam ağacı ile huş ağacı arasında seçim yapma lüksü yok. Yeter ki ısınabilsinler." ifadelerini kullandı.