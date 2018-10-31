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Putin uyardı: Sonuçları ağır olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rus Ortodoks kilisesi arasında yaşanan krizin doğuracağı sonuçların ağır olacağını söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:36
Putin uyardı: Sonuçları ağır olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya bağımsız kilise kurma hakkı verilmesi sonrası Ortodoks kilisesinde yaşanacak bölünmenin çok ağır sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Putin, Ortodoks dünyasında Moskova Patrikhanesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'yle bağları koparmasına neden olan benzeri görülmemiş bölünme süreci hakkında ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Bir noktanın altını çizmek istiyorum: böylesine hassas bir alanı (dini) siyasete alet etmek, en ağır sonuçlara yol açar, özellikle de bunu yapanlar için" dedi.

'Görevimiz manevi birliği korumaktır'

Rusya'da Ortodoks Kilisesi'nin otoritesinin artmasına öncülük eden ve Moskova Patriği Kirill ile yakın ilişkilere sahip olan Putin, Rus kilisesiyle yurtdışındaki inananların arasını açmaya yönelik girişimler olduğunu belirterek, "Görevimiz, en başta insanlık için, manevi ve tarihi birliği korumaktır" diye konuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinod toplantısında Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmesi kararı almıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:36
  1. Kilis
  2. Putin
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