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Dünya Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi
Dünya

Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda Rusya'dan destek aldıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:15:00 -
Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gerekli desteği Rusya'dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz" dedi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilim devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası mecrada propagandalarına devam ediyor.

"Rusya'nın desteğinden memnunuz"

Paşinyan, son olarak Alman basınına verdiği röportajda Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki rolü hakkında fikirlerini aktardı. Rusya ile Ermenistan ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Paşinyan, "Gerekli desteği Rusya'dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz. Rusya'nın Azerbaycan ile de çok iyi ilişkileri var. Bu, Ruslar için kolay bir durum değil ancak Rusya'nın Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden memnunuz" dedi.

"Şüphemiz yok"

Paşinyan, son olarak Alman basınına verdiği röportajda Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki rolü hakkında fikirlerini aktardı. Rusya ile Ermenistan ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Paşinyan, "Gerekli desteği Rusya'dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz. Rusya'nın Azerbaycan ile de çok iyi ilişkileri var. Bu, Ruslar için kolay bir durum değil ancak Rusya'nın Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden memnunuz" dedi.

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