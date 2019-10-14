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Putin Trump'ı fena ti'ye aldı: "Bakmıyorum bile"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımları okumadığını söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:45
Putin Trump'ı fena ti'ye aldı: "Bakmıyorum bile"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.

"Twitter hesabım yok, takip etmiyorum"

Rus lider, Trump'ın tweetlerini okuyup okumadığına ilişkin bir soru üzerine "Afedersiniz ama Twitter hesabım yok, bunları takip etmiyorum. Elbette mesai arkadaşlarım zaman zaman bunlar hakkında bana bilgi veriyor. ABD Başkanı'nın görüşü, birçok kişi ve genel itibarıyla dünya için her zaman önemli, her zaman değer taşıyor. Ancak ben bunları okumuyorum" yanıtını verdi.

"Trump'tan bir şikayetim yok"

Putin, Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle Trump'a yönelik şikayetleri bulunmadığını, zira ilişkilerin normalleşmesine ABD'deki iç siyasi durumun engel olduğunu anladığını kaydetti.

"ABD iç siyaseti, ilişkilerimizi baltalıyor"

Trump'ın ikili ilişkiler hakkında neler söylediğini ve daha seçim kampanyası sırasında ilişkiler normalleştireceğini açıkladığını anımsatan Rus lider, "Ancak ABD'deki iç siyasi durum, Trump'ın Rusya-ABD ilişkilerini kökten iyileştirecek adımlar atmasını engelliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:45
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. Riyad
  4. Donald Trump

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  • AhmetAhmet9 dk önce
    Hasan bey ne kullanıyon bilader. sabah sabah kafa yapmışın...
  • HasanHasan29 dk önce
    Karanliktaki aydinlik Facebook.Trump ve tayyib boyle anlasmislar.Disisleri bakanligindan aciklama.Isit!!#??? Uyelerinin ve ailelerinin gozetimini ustlenecegiz.Neymis efendim tayyib ve akp satti gene.Yani pkk pyd bu isin tiyatrosuGercegi isitmis.

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