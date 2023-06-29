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Sosyal Medya Putin tahtaya öyle bir şey çizdi ki... Sosyal medya bunu konuşuyor!
Sosyal Medya

Putin tahtaya öyle bir şey çizdi ki... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 19:09:00 - 2023-06-29 19:12:22

Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyaret ettiği bir sergide akıllı tahtaya çizdiği ilginç resimle dikkat çekti.

Putin, eline aldığı akıllı tahta kalemiyle insana benzeyen bir yüz resmetti.

Putin'in çizdiği resimle kime ne mesaj verdiği merak konusu olurken, resim sosyal medyada gündem oldu.

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