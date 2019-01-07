Putin, Sovyetler'den kalma topu patlattı

Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar bugün Noel'i kutluyor. Noel kutlamaları çerçevesinde Putin gece saatlerinde St. Petersburg'da vaftiz edildiği Preobrajenskiy (Başkalaşım) Katedrali'ndeki ayine katıldı.

Rus lider kutlamalar çerçevesinde bugün ayrıca Çar Büyük Petro tarafından yaptırılan Petropavlovskiy Kalesi'nde Sovyet döneminden kalma 122 milimetrelik D-30 topu fırlattı.

Atış sonrası iyi atış yaptığı için tebrik edilen Putin "Bununla kesinlikle ıskalayamazsın" dedi.

Dilek tuttu

Rus lider ayrıca kalede bulunan domuz şeklindeki buzdan bir kumbara üzerine para yapıştırarak dilek tuttu, ancak ne dilediğini söylemedi.

Rusya'da öğle vakti kaleden top fırlatma geleneği 'Büyük Petro' dönemine dayanıyor. Rusya İmparatorluğu'nda bir zaferin haberini vermek için, Çar ailesinin özel günlerinde ve kentteki olası bir sel konusunda halkı uyarmak için top patlatılırdı.

Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcistan, Kudüs, Sırbistan kiliseleri ve Athos manastırlarının yanı sıra Doğu Katolik Kilisesi ile Eski İnananlar Mezhebi bugün Hz. İsa'nın doğum günü olarak bilinen Noel'i kutluyor.