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Dünya Putin Rusya'nın manevi temelini açıkladı
Dünya

Putin Rusya'nın manevi temelini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan sevgisi ve merhamet gibi değerlerin Rusya'nın manevi temelini oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 00:12:00 - 2021-06-09 00:17:33
Putin Rusya'nın manevi temelini açıkladı

Bugün meslek bayramlarını kutlayan sosyal hizmet sektörünün çalışanları ile video konferans yoluyla bir araya gelen Putin, merhamet, insan sevgisi ve ihtiyaç sahiplerini destekleme gibi değerlerin Rus halkının manevi temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kremlin’in sitesinde sözleri yayınlanan Putin, “Merhamet, insan sevgisi ve ihtiyaç sahiplerini destekleme gibi değerler, halkımızın tüm asırlık tarihini bağlıyor ve pekiştiriyor, Rusya'nın geleneksel dinlerinin manevi temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ‘her kesimden insanların’ seçkin hayırseverler ve özverili kişilerle birlikte yaşamın anlamını hayır işlerinde gördüklerine dikkat çeken Putin, bugün bu ahlaki ilkelerin devlet ve belediye sosyal hizmet kurumları çalışanlarının, gönüllülerin, kar amacı gütmeyen sektör, hayır kurumları ve dini dernek temsilcilerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Rusya’daki sosyal güvenlik sistemini daha modern ve adrese odaklı hale getirme görevini belirleyen Putin, buna örnek olarak ta en zor sorunları ortaklaşa çözülebildiğini kanıtlayan koronavirüsle mücadeledeki ortak deneyimi gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı’nın 27 Ekim 2000 tarihli Kararnamesi ile belirlenen Sosyal Çalışanlar Günü, her yıl 8 Haziran’da kutlanıyor. Özellikle bu tarihin seçilmiş olması ise ülke tarihindeki sosyal çalışmalara dayanıyor. Rusya İmparatoru Birinci Petro, 8 Haziran 1701’de devlet sosyal güvenlik sisteminin kurulmasını başlatan kararnameye imza atmıştı.

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