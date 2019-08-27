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Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir."

27 Ağustos 2019 Salı 17:38
Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir."
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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:38
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