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Türkiye’nin uyuşturucu bilançosu açıklandı: Ölümler yüzde 30 arttı Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı! YÖK açıklama yaptı! Üniversitelerde ilk ders belli oldu Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler Dünyayı birbirine düşürecek rezervlerin yüzde 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı Sebte'de kargaşa sürüyor: 3 bin kişi oraya götürüldü Ağrı’da kayıt altına alıyorlar! Nuh'un Gemisi uluslararası belgesellere konu oldu
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Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

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Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçakla katlediden 17 yaşındaki Atlas'ın ölmeden önce telefonundan yaptığı internet arama geçmişi görenleri duygulandırdı.

#1
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

'YAN BAKMA' TARTIŞMASINA KURBAN GİTTİ Korkunç olay, 14 Ocak 2026 akşamı saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi.

#2
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

Birbirlerini daha önceden tanımayan iki genç grubu arasında sırf "yan bakma" iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taşarak kavgaya dönüştü.

#3
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

Kavga esnasında, olay tarihinde 14 yaşında olan E.Ç., yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden bıçakladı.

#4
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ağır yaralanan Atlas, çevredekilerin ihbarı üzerine hemen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

Adli Tıp Kurumu raporunda Atlas’ın ölüm nedeni; kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi, iç organ hasarı ve şiddetli iç kanama olarak kaydedildi.

#6
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından genç Atlas’ın arama motoruna yazdığı kelimeler, acılı ailenin ve kamuoyunun yüreğini bir kez daha sızlattı.

#7
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

ARAMA GEÇMİŞİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI A Haber'in paylaştığı bilgilere göre genç yaşta hayatı elinden alınan Atlas Çağlayan’ın telefonunda yapılan incelemelerde, vefatından kısa süre önce şu aramaları gerçekleştirdiği belirlendi: “Namaza başlarken nasıl niyet edilir?” “Sabah ezanı kaçta?” “Fenerbahçe” “Yatsı namazı kaç rekat?” “Öğle namazı” “Namaz vakitleri”

#8
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

SANIĞA TOPLAM 18 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Olayın ardından güvenlik güçlerince yakalanıp tutuklanan ve daha önce sabıkası bulunmadığı belirtilen sanık E.Ç.’nin yargılanması Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kamera kayıtları ve tanık ifadelerinin incelendiği davada karar 8 Eylül 2026’da çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Ç. hakkında şu cezalara hükmetti:

#9
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

Çocuğa karşı kasten öldürme: 14 yıl 9 ay hapis Zincirleme şekilde silahla tehdit: 3 yıl 9 ay hapis 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet (Yasak bıçak taşıma): 4 ay 15 gün hapis Toplam Ceza: 18 yıl 10 ay 15 gün hapis

#10
Foto - Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!

İYİ HÂL İNDİRİMİ UYGULANMADI Sanığın suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince zorunlu yaş indirimi uygulandı. Ancak mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki "Pişmanım" sözlerini mahkemeyi etkilemeye yönelik bularak iyi hâl (takdiri) indirimi uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Çağlayan ailesi olaya karışan diğer kişilerin de yargılanmasını isteyerek verilen cezayı yetersiz bulduklarını ifade etti.

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