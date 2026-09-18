Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı!
İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçakla katlediden 17 yaşındaki Atlas'ın ölmeden önce telefonundan yaptığı internet arama geçmişi görenleri duygulandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçakla katlediden 17 yaşındaki Atlas'ın ölmeden önce telefonundan yaptığı internet arama geçmişi görenleri duygulandırdı.
'YAN BAKMA' TARTIŞMASINA KURBAN GİTTİ Korkunç olay, 14 Ocak 2026 akşamı saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi.
Birbirlerini daha önceden tanımayan iki genç grubu arasında sırf "yan bakma" iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taşarak kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında, olay tarihinde 14 yaşında olan E.Ç., yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden bıçakladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ağır yaralanan Atlas, çevredekilerin ihbarı üzerine hemen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu raporunda Atlas’ın ölüm nedeni; kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi, iç organ hasarı ve şiddetli iç kanama olarak kaydedildi.
Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından genç Atlas’ın arama motoruna yazdığı kelimeler, acılı ailenin ve kamuoyunun yüreğini bir kez daha sızlattı.
ARAMA GEÇMİŞİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI A Haber'in paylaştığı bilgilere göre genç yaşta hayatı elinden alınan Atlas Çağlayan’ın telefonunda yapılan incelemelerde, vefatından kısa süre önce şu aramaları gerçekleştirdiği belirlendi: “Namaza başlarken nasıl niyet edilir?” “Sabah ezanı kaçta?” “Fenerbahçe” “Yatsı namazı kaç rekat?” “Öğle namazı” “Namaz vakitleri”
SANIĞA TOPLAM 18 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Olayın ardından güvenlik güçlerince yakalanıp tutuklanan ve daha önce sabıkası bulunmadığı belirtilen sanık E.Ç.’nin yargılanması Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kamera kayıtları ve tanık ifadelerinin incelendiği davada karar 8 Eylül 2026’da çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Ç. hakkında şu cezalara hükmetti:
Çocuğa karşı kasten öldürme: 14 yıl 9 ay hapis Zincirleme şekilde silahla tehdit: 3 yıl 9 ay hapis 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet (Yasak bıçak taşıma): 4 ay 15 gün hapis Toplam Ceza: 18 yıl 10 ay 15 gün hapis
İYİ HÂL İNDİRİMİ UYGULANMADI Sanığın suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince zorunlu yaş indirimi uygulandı. Ancak mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki "Pişmanım" sözlerini mahkemeyi etkilemeye yönelik bularak iyi hâl (takdiri) indirimi uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Çağlayan ailesi olaya karışan diğer kişilerin de yargılanmasını isteyerek verilen cezayı yetersiz bulduklarını ifade etti.
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