  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde
Dünya

Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:30:00 - 2023-12-04 19:31:20
Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektöründeki işbirliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Rusya lideri Putin, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İsveç, Güney Kore ve Kazakistan'dan temsilcilerin de bulunduğu yeni gelen büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etme töreninde konuşuyor.

Geleneksel olarak Kremlin Sarayı’ndaki Aleksandrovskiy Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Putin, Rusya'nın kimseye karşı önyargılı veya düşmanca bir niyeti olmadığını ve yabancı ortaklarla ilişkilerde eşitliğe güvendiğini söyledi.

‘Rusya bağımsız bir politika izliyor ve blok çatışmasını kabul etmiyor’

Rusya’nın bağımsız ve ilkeli bir dış politika izlediğini, blok çatışmasını kabul etmediğini ve herkesle işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

“Rusya olarak bağımsız, tutarlı ve ilkeli bir dış politika rotası izledik ve izliyoruz. İstisnasız olarak tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açığız ve blok çatışmasını, BM Şartı'na aykırı hiçbir adımı kabul etmiyoruz.”

‘Rusya acil sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek’

“Rusya, karşılık veren tüm ülkelerle yakın ortaklık işbirliğini geliştirmeye hazırdır” diyen Putin, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak ‘acil bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya, eşit ve bölünmez güvenliği sağlamaya yönelik yaklaşımları tutarlı bir şekilde savunmaya, haksız rekabetten, tek taraflı yaptırımlardan ve siyasi amaçlı kısıtlamalardan uzak, adil uluslararası ekonomik ilişkiler sistemi oluşturmaya devam edeceğini’ vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin dev projeyi açıklamıştı! Rusya'dan Türkiye açıklaması
Putin dev projeyi açıklamıştı! Rusya'dan Türkiye açıklaması

Ekonomi

Putin dev projeyi açıklamıştı! Rusya'dan Türkiye açıklaması

Putin'in barış şartı belli oldu!
Putin'in barış şartı belli oldu!

Dünya

Putin'in barış şartı belli oldu!

Rusya'dan sert önlem! Putin imzaladı
Rusya'dan sert önlem! Putin imzaladı

Dünya

Rusya'dan sert önlem! Putin imzaladı

Erdoğan, "En az 3 çocuk" diyordu… Putin’in sözleri dünya gündeminde!
Erdoğan, “En az 3 çocuk” diyordu… Putin’in sözleri dünya gündeminde!

Dünya

Erdoğan, “En az 3 çocuk” diyordu… Putin’in sözleri dünya gündeminde!

Putin'den batıyı endişelendiren askeri karar! Asker sayısı 2.2 milyona çıktı
Putin'den batıyı endişelendiren askeri karar! Asker sayısı 2.2 milyona çıktı

Dünya

Putin'den batıyı endişelendiren askeri karar! Asker sayısı 2.2 milyona çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Brent petrol 84,79 dolardan 78 dolara kadar geriledi. 6 doların üzerindeki düşüş yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor. Bu sert gerileme sonras..
Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

İBB'nin el değiştirmesinin ardından metrobüsler artık ulusal sorun haline geldi. Her gün arıza, her gün bir sorun vatandaşları tam anlamıyla..
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23