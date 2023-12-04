Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde

Rusya lideri Putin, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İsveç, Güney Kore ve Kazakistan'dan temsilcilerin de bulunduğu yeni gelen büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etme töreninde konuşuyor.

Geleneksel olarak Kremlin Sarayı’ndaki Aleksandrovskiy Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Putin, Rusya'nın kimseye karşı önyargılı veya düşmanca bir niyeti olmadığını ve yabancı ortaklarla ilişkilerde eşitliğe güvendiğini söyledi.

‘Rusya bağımsız bir politika izliyor ve blok çatışmasını kabul etmiyor’

Rusya’nın bağımsız ve ilkeli bir dış politika izlediğini, blok çatışmasını kabul etmediğini ve herkesle işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

“Rusya olarak bağımsız, tutarlı ve ilkeli bir dış politika rotası izledik ve izliyoruz. İstisnasız olarak tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açığız ve blok çatışmasını, BM Şartı'na aykırı hiçbir adımı kabul etmiyoruz.”

‘Rusya acil sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek’

“Rusya, karşılık veren tüm ülkelerle yakın ortaklık işbirliğini geliştirmeye hazırdır” diyen Putin, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak ‘acil bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya, eşit ve bölünmez güvenliği sağlamaya yönelik yaklaşımları tutarlı bir şekilde savunmaya, haksız rekabetten, tek taraflı yaptırımlardan ve siyasi amaçlı kısıtlamalardan uzak, adil uluslararası ekonomik ilişkiler sistemi oluşturmaya devam edeceğini’ vurguladı.

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