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Dünya Putin, 'nükleer silah' için talimat verdi! Ukrayna'dan flaş cevap!
Dünya

Putin, 'nükleer silah' için talimat verdi! Ukrayna'dan flaş cevap!

Putin, ülkesinin caydırıcı birliklerinin harekete geçirilmesini istedi. Kiev yönetimi, "Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz" diyerek karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 19:05:00 -
Putin, 'nükleer silah' için talimat verdi! Ukrayna'dan flaş cevap!

Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya, askeri alanda yeni bir karar aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile toplantı yaptı.

Nükleer silahlar, hipersonik füzeler...

Putin, toplantıda, Savunma Bakanlığı'na caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Putin, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Putin'den caydırıcı güç talimatı

Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Bizi nükleer bombalarla bile yenemezsiniz

Rusya liderinin söz konusu talimatına Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz." dedi.

"Silahları bırakın"

Operasyon emri veren Putin, Ukrayna ordusundan "silahlarını bırakmalarını" istiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarında sivillere saldırmadıklarını öne sürerken, sadece askeri altyapının hedef alındığını söylüyor.

Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntüler, sivil hedeflerin de vurulduğunu gösteriyor.

 

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