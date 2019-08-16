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Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:41
Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına inişi gerçekleştirilen uçağın pilotunu ‘Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti. Konuyla ilgili gerekli dosyaları imzaladığını belirten Putin, “Uçağın kaptanı ve ikincipilotuna ‘Rusya’nın Kahramanı’ ünvanı verilirken kabin çalışanlarına da ’Cesaret Nişanı’ verildi” ifadelerini kullandı.



234 yolcu ile birlikte havalanan Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağının motoruna kalkışından kısa bir süre sonra iki kuş girmişti. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:41
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