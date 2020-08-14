Putin koronavirüs aşısını bulduklarını duyurmuştu ama... Rusya'da şok istifa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulduğunu dünyaya ilan etti.

Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsünce yapılan ve 2 aydan daha az süren insan denemelerinden sonra ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini haber verdi.

Aşının toplu üretimine geçileceğini de belirten Putin, kızının da bu aşıdan olduğunu belirtti.

Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen 'son dakika' duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı. Rusya'nın Sağlık Bakanlığı, aşının ilk partisinin iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ifade etti.

Rusya'da şok istifa

Rusya'nın aşı duyurusunun yankıları devam ederken dünya Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden olan Profesör Alexander Chucalin'in istifa haberiyle sarsıldı.

Chucalin, Sputnik V ismi verilen aşıya ilişkin tıpkı batıdan gelen eleştiriler gibi aşının kontrolleri tamamlanmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Chuchalin, istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'i işaret etti.

Chuchalin bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve karşılığında 'hayır' yanıtını aldığını söyledi.

"Bu durumu kabul edemem"

Chuchalin, bu durumu kabul edemeyeceği bildirerek tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' etik ilkesinin çiğnendiğini ve meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını vurguladı.