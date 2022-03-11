  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Putin konuştu! dolar düştü
Ekonomi

Putin konuştu! dolar düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakelerde pozitif yönde ilerlemerin olduğunu söylemesi üzerine dolar ve euroda düşüş yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:47:00 -
Putin konuştu! dolar düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile görüşmelerde bazı ilerlemeler olduğunu ifade etmesi piyasalara olumlu yansıdı.

Putin'in "Müzakerecilerimizin bana söylediğine göre, görüşmelerde pozitif değişiklikler var" sözlerinin ardından altın, gaz ve petrol fiyatı aşağı gelirken hisse senetlerinde yükseliş yaşandı.Euro başta olmak üzere gibi para birimleri ABD Doları karşısında değer kazandı.

Şu sıralarda Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1,44, DAX yüzde 3,22 ve CAC-40 yüzde 2,59 artıda.Euro, ABD Doları karşısında yüzde 0,53 artışla 1,1036'ya çıktı.Spot altın da düne göre yüzde 1,07 düşüşle 1975 dolar/ons seviyesine geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay