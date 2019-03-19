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Putin, Kırım’da kutlamalara katıldı

Rusya’ya ilhakının 5.

19 Mart 2019 Salı 00:16
Putin, Kırım’da kutlamalara katıldı

Rusya’ya ilhakının 5. yılı nedeniyle Kırım’a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akmescid şehrindeki kutlamalara katıldı.



2014 yılında yapılan referandum ile Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasına karar verilmişti. Tek taraflı gerçekleşen referandumla Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını dünyanın birçok ülkesi veto etmişti. Rusya’ya bağlanmasının 5. yılı nedeniyle “Kırım Baharı” adı altında kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birçok Rus bakan katıldı. Gündüz saatlerinde Kırım’da Rusya tarafından inşa edilen elektrik santralı açılışını gerçekleştiren Putin, bu programın ardından Kırım’ın sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından 2. Dünya Savaşı’nda yaşamını yitirenler adına dikilen anıtları gezen Putin, son olarak Akmescid şehrindeki kutlamalara katıldı.



“Sınırlarınız Rusya dışında, kalbiniz bizimleydi”


Rusya Devlet Başkanı Putin, Akmescid’te toplanan Kırımlılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kırım’ın ve Sivastopol’ün Rusya ile yeniden birleşmesinin 5. yılı nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Bu olay hayatımıza, zihnimize ve Kırım tarihindeki yerini aldı ve bu tarihi karar 5 yıl önce gerçekleşen referandumda verdiğiniz oylar sayesinde gerçek oldu. Sivastopol ve Kırım halkının bu tavrı bana 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan trajedileri hatırlatıyor. Bu trajedide kendilerini feda eden kahramanlarımız bayraklarını kalplerinde taşımıştı. Demek ki uzun yıllar boyunca Rusya dışında kaldınız ama kalpleriniz hep Rusya ile birlikteydi” diyerek Kırımlılara teşekkür etti.



Kırımlılar ile birlikte Rusya sloganları attı


Yaptığı konuşmada Kırımlılara Rusya’nın kollarını açtığını ifade eden Putin, “5 yıl önce yaşanan olaylar sadece Rusya’ya olan bağlılığın artmasına neden olmadı, aynı zamanda doğruluk ve adaletin gücünü gösterdi. Bu yüzden Rusya kalbini ve ruhunu açarak çok uluslu bu ailenin içine sizleri de aldı. Son 5 yılda çok şey yaptık. Fakat yapılması gereken daha birçok şey var. Önümüzdeki hedeflediğimiz her şeyi yapacağız. Sizi tebrik ediyorum. Size sıkıca sarılıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, herkese mutluluk ve şans diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Konuşmasının ardından alkışlanan Putin, Kırımlılara ‘Rusya’ sloganı attı. Kırımlılar da Putin’e karşılık verince dakikalarca Akmescid Meydanı’nda ‘Rusya’ sloganları yankılandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 00:16
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