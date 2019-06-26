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Putin istedi sınır değişti!

Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde 'yabancı sayısı azalmalı' şeklinde açıklamasının ardından Rusya Futbol Federasyonu, yabancı sınırında değişikliğe gitti. 2020/21 sezonunda uygulanmaya başlayacak kurala göre takımlar sadece 8 yabancı oyuncuyu kadrolarında bulundurabilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:46
Putin istedi sınır değişti!

Türkiye'de de zaman zaman gündeme gelen 'yabancı sınırlaması', Rusya'da yürürlüğe girdi. Rusya Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonundan itibaren yabancı sınırının 8 olduğunu açıkladı.

Değişiklikten önce Rusya'da yabancı oyuncu sayısı limitsizdi. Ancak kulüpler, ilk 11'de sadece 7 yabancı oynatabiliyordu.

Zenit ve Krasnodar'ı bekleyen tehlike

Yapılan yabancı değişikliği ise bazı kulüpleri oldukça zorlayacak gibi. En çok zorlanacak takım olarak ise Zenit gösteriliyor. Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Zenit'in gelecek sezon öncesinde bazı futbolcularına veda etmesi gerekiyor. Bir diğer zor durumdaki takım ise Krasnodar. Rus ekibinde tam 9 yabancı futbolcunun en az 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Cherchesov: Bence iyi oldu

Sınırlamadaki değişikliği eleştirenler olsa da Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, ''Sınırlamanın gelmesine sevindim. Böylece herkes için rekabetçi bir ortam oluşacak. Herkes oynayabilecek. Rekabet bize kazandırır.'' açıklamasını yaptı. Yabancı sınırının serbest olduğu 2018 yılında Rusya, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmişti.

Putin istemişti

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yabancı sınırının değiştirilmesi yönünde açıklamalar yapmış ve daha çok yerli oyuncunun oynaması gerektiğini söylemişti. (Sporx)

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:46
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