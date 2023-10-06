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Dünya Putin, işbirlikçisi Esed'in yanında olduğunu duyurdu!
Dünya

Putin, işbirlikçisi Esed'in yanında olduğunu duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:02:00 -
Putin, işbirlikçisi Esed'in yanında olduğunu duyurdu!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed rejiminin yanında "her türlü terörle mücadeleye" devam etme sözü verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed rejiminin yanında "her türlü terörle mücadeleye" devam etme sözü verdi.

Beşar Esed yönetiminin haber ajansı SANA, Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Diğer taraftan Suriye ordusunun topçu birlikleri, İdlib ili, Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçeleri, Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ve Deir Sinbel köylerini hedef almıştı.

Gece yarısından sonra Suriye ordusunun İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırıda, çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Humus'taki Harp Okulu'na düzenlenen tartışmalı saldırının ardından Esed rejiminin yanında "her türlü terörle mücadeleye" devam etme sözü verdi.
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Yorumlar

Mücahid/Fr

Eğer , Putin Suriye de ayağımıza basıyorsa, Biz de onun nasırına (Ukrayna'da) basarız.
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