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Putin ile Netanyahu'nun kritik ‘Suriye’ görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefondan ‘Suriye’ konusunda iş birliği görüşmesi yaptı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
Putin ile Netanyahu'nun kritik ‘Suriye’ görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'Suriye' konusunda iş birliğini görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ekonomik ve sosyal alanda iki ülkenin iş birliğine yönelik güncel konular ele alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, İsrail ve ABD güvenlik konseyi sekreterlerinin 25 Haziran'da yaptığı üçlü toplantının sonuçları göz önüne alınarak, 'Suriye' konusunda Rusya-İsrail iş birliğine yönelik konular görüşüldü. Bununla birlikte askeri kurumların daha fazla koordinasyon içerisinde olmasının önemine dikkat çekildi."

Kudüs'te görüşme

Geçen ay Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde, Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alınmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Suriye
  4. Kremlin
  5. Batı Kudüs
  6. Rusya
  7. İsrail
  8. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
  9. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat
  10. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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