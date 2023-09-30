Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın, ülkelerin kalkınma umutlarını hissetmeleri için her şeyi yapacağını söyledi.

"Rusya BRICS dönem başkanlığını devralıyor ve eminim ki dünya çoğunluğu olarak adlandırılan kesimin, sadece ülkelerimizde yaşayan insan sayısı bakımından değil, aynı zamanda kalkınma beklentileri bakımından da çoğunluk olduğunu hissetmesi için her şeyi yapacağız."

'BRICS ülkeleri insan odaklı olacak'

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm BRICS ülkelerinin siyasi eğilimlerden bağımsız olarak halkın ruh haline yöneleceğine olan inancını dile getirdi.

Putin açıklamasında BRICS'e katılan veya bu örgüt ile çalışmak isteyen ülkelerdeki siyasi partilerin durumundan ve siyasi iklimin vaziyetinden bağımsız olarak herkesim halk tarafından yönlendirilmek zorunda kalacağını ifade etti.

BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı ülkelerinden oluşmaktadır. Ağustos ayında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderler Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birliğe tam üye olmaya davet etme kararı aldı. Resmi olarak grubun genişlemesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO