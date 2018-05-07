Putin dördücü kez yemin edecek!

Başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidar olan Putin, yemin töreniyle iktidardaki 6 yılını daha garantileyecek.

Moskova'da, mart ayındaki seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin'in bugün düzenlenecek "resmen göreve başlama töreni" öncesinde düzenlenen protestolarda bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

''SUÇLAMALAR SİYASİ''



Rusya'daki gösterilerde tutuklanan, Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya'nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy serbest bırakıldı. Navalnıy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hakkında "gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali" ve "polise mukavemet" suçlarından dava açıldığını belirtti. Ülkenin popüler muhalif lideri Navalnıy, zimmetine para geçirdiği suçlamaları nedeniyle seçimlerde adaylığını koyamamıştı. İddiaları reddeden Navalny bu suçlamaların 'siyasi olduğunu' söylüyor.

İLK OLARAK 2000'DE DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ



Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasalar uyarınca üst üste yalnızca iki dönem devlet başkanlığı yapabildiği için 2008'de başbakanlığa geçti ve devlet başkanlığına kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev geldi.

Putin, dördüncü dönemini tamamlayabilirse 2024 yılında, 65 yaşına geldiğinde çeyrek asır ülke yönetiminde kalmış olacak.

Seçim kampanyası döneminde televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katılmayı tercih etmeyen Putin, hazırlanan filmlerle milyonlarca seyircinin önüne tek başına çıkmayı tercih etti. Filmlerde Putin'in özel hayatına, önce Sovyet, ardından da Rus istihbaratında uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra siyaset merdivenlerini tırmanışına ışık tutuluyordu.