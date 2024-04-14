Putin desteğini açıkladı! ABD İran’a saldırırsa savaşa İran lehine biz de dahil oluruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD, İsrail'i desteklemek için İran'a saldırırsa, Rusya, İran lehine olaya dahil olur" dedi.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
SALDIRIYI İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyuran İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin birkaç gün sürecek çatışmalara karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA gönderdiğini açıkladı.
İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Batılı ülkeler 'saldırıyı kınadıkları ve endişeli oldukları' yönünde açıklama yaparken Rusya'dan İran'a destek mesajı geldi.
"ABD, İRAN'A SALDIRIRSA RUSYA, İRAN LEHİNE OLAYA DAHİL OLUR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İsrail'i desteklemek için İran topraklarına saldırması halinde Rusya'nın İran'ı destekleyeceğini açıkladı.
Gündem
İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz