Putin çok kızacak! Eleştiri hiç beklemediği yerden geldi

İran gazetesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in füzeyle birlikte çizilen bir karikatürü yer aldı. Ukrayna'nın Rus birliklerine direnişine vurgu yapıldı. İran ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler ortadayken Rusya liderinin bu şekilde tepkilerin odağına oturtulması dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'da yönetimi değiştirmeye yönelik askeri operasyonu dünyada tepki toplamaya devam ediyor. Moskova yönetiminin karşı karşıya kaldığı eleştiriler çeşitli uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları tarafından haber ve analizler şeklinde aktarılıyor.

Bunun son örneği İran basınında görüldü. Bir gazetenin haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir füzeyle birlikte karikatürize edilmiş fotoğrafına yer verildi.

"Ukrayna, Rus güçlerine direniyor"

Haberde 'Ukrayna'da sivil halk ve ordunun Rus güçlerine karşı sergilediği direnişe' vurgu yapıldı. İran ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler ortadayken Rusya liderinin bu şekilde tepkilerin odağına oturtulması dikkat çekti.