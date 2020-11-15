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Dünya Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı
Dünya

Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı

Ermenistan'dan sızdırılan belgeler, dünya gündemini uzun süre meşgul edebilir. Belgelerde, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'ın Suriye'ye yolladığı ağır silahların Rusya'ya karşı kullanıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:45:00 -
Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istiyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım çağrısına olumsuz yanıt verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

Silahlar Rusya'ya karşı kullanılmış

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

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