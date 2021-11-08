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Dünya Putin, CIA ile görüştü
Dünya

Putin, CIA ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CIA Direktörü William Burns ile telefonda görüştü. Burns'un geçtiğimiz hafta Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:51:00 -
Putin, CIA ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.
Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.
CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.
Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.

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