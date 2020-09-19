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Dünya Putin: Bizi buna zorladılar
Dünya

Putin: Bizi buna zorladılar

Rusya, ABD'nin 2002'de anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesinin, kendilerini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:29:00 -
Putin: Bizi buna zorladılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik silah geliştirmeyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD 2002'de çekilmişti

Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2002 yılında anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesinin, ülkesini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını ifade etti.

Vladimir Putin, ülke genelinde kutlanan Silah Üretici Günü'nde konuşma yaptı.

"İlk kez en modernleirne sahibiz"

Önceden yabancı ülkelere silah üretiminde yetişmeye çalıştıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin modern tarihinde ilk kez en modern silah türlerine sahip olduğunu söyledi.

"Şimdilik dünyada kimse sahip değil"

Putin, bu silahların, güç, hız ve en mühimi keskinlik hususunda var olan silahları geçtiğini, dünyada hiç kimsenin şimdilik bu tür silahlara sahip olmadığını belirtti.

Dikey ve yatay şekilde yön değiştiren füze

Putin, "Avangard" kıtalararası hipersonik füzeyi de geliştirdiklerini hatırlattı ve bu füzenin sesten 27 kat daha hızlı hareket ettiğini, dikey ve yatay şekilde yön değiştirdiğini bildirdi.

"ABD'nin çekilmesi bizi buna zorladı"

Amerika'nın 2002 senesinde anti-balistik füze anlaşmasından çekildiğini hatırlatan Putin, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin ülkesini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını belirterek ABD'nin füze savunma sistemlerine karşı bu silahı üretmek durumunda olduklarını ifade etti.

Hipersonik silah nedir?

Ses hızının beş misli ve üzeri hızlarda yol alabilen, uçuş esnasında manevra yapabilen füze sistemlerine hipersonik silah denir. Hipersonik silahlar, bu hıza atmosfer içinde ya da atmosfer-uzay sınırında ulaşabiliyor.

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