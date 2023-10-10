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Dünya Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı!
Dünya

Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:49:00 - 2023-10-10 17:59:39
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için, BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanması gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'ndan ağırladı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı Operasyonu"na İsrail'in hava saldırılarıyla karşılık vermesi sonucu patlat veren savaşa dair konuşan Putin, İsrail-Filistin krizine dair kesin çözümün Birleşmiş Milletler öncülüğünde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında geçtiğini söyledi.

ABD'ye sert eleştiri

"Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için, BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanması gerekiyor." diyen Putin, "Orta Doğu'da yaşanan bu krizin nedeni, ABD'nin sorunu tekeline almak istemesi ve bundan kaynaklı uyguladığı yanlış politikalardır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Filistinlilerin haklarını/çıkarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalıştığını dile getiren Rus lider, "Çatışmaların, ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda pek çok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Washington, her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşma yolu aramayı reddediyor." diye konuştu.
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Erdoğan ve Maduro'dan '1967' hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, BM'de alınan karara atıf yaparak, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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