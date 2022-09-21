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Dünya Putin askeri seferberlik ilan etti
Dünya

Putin askeri seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kararın hemen ardından Rusya'da Türkiye'ye bilet fiyatları 30 bin TL'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 09:17:00 -
Putin askeri seferberlik ilan etti

Rusya'da genel seferberlik ilan edileceği dedikodularının ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başlandı. Rusya kaynaklı bazı haberlere göre; 18-25 yaş arası erkeklere yurt dışı yasağı geleceği ve genel seferberlik ilan edileceği iddia edildi.

İstanbul'a yoğun ilgi

Bu gelişmenin ardından, Rus vatandaşların ülkeden ayrılmayı tercih ettiği kaydedildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatlarının 30 bin TL'ye kadar çıktığı, yoğun ilgiden ötürü bilet fiyatlarının sürekli yükseldiği iddia edildi. Seferberlik iddialarının ortaya atılmasının ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısının giderek arttığı öne sürüldü.

"Bir veya iki ay içinde dünya..."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

rusya karşısında eski, köklü ve oturmuş bir devlet bulamadı, hep rakipsiz kaldı

çar osirikaviya’dan bu yana dünya üzerinde istedikleri gibi dans ettiler, komünist dönem de onun devamı oldu. amerika toy bir devlet olmasaydı şu an rusya’nın esamesi okunmuyor olacaktı; amerika’nın attığı her acemi karşı (güya)hamle rus’u daha da şişirdi de şişirdi; bakalım nereye kadar
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