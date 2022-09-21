Putin askeri seferberlik ilan etti

Rusya'da genel seferberlik ilan edileceği dedikodularının ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başlandı. Rusya kaynaklı bazı haberlere göre; 18-25 yaş arası erkeklere yurt dışı yasağı geleceği ve genel seferberlik ilan edileceği iddia edildi.

İstanbul'a yoğun ilgi

Bu gelişmenin ardından, Rus vatandaşların ülkeden ayrılmayı tercih ettiği kaydedildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatlarının 30 bin TL'ye kadar çıktığı, yoğun ilgiden ötürü bilet fiyatlarının sürekli yükseldiği iddia edildi. Seferberlik iddialarının ortaya atılmasının ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısının giderek arttığı öne sürüldü.

"Bir veya iki ay içinde dünya..."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün" ifadelerini kullandı.