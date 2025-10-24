  • İSTANBUL
Gündem Putin, Aliyev ile görüştü
Gündem

Putin, Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin, Aliyev ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması vurgusu yapıldı. 2024 yılında Moskova ile Bakü arasındaki ticaret hacmi 4.8 milyar dolar idi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

 

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alındığı görüşmede, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki ortak projelerin uygulanması da istişare edildi.

 

Bölgesel işbirliğine dair güncel konuların müzakere edildiği görüşmede, uluslararası gelişmelere dair de değerlendirmeler yapıldı.

