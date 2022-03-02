Putin, Abramovich'i yaktı! Neyi var neyi yoksa...

İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Chelsea’yi satın almak için altı veya yedi başka yatırımcıyla birlikte 2 milyar sterlinlik bir konsorsiyuma katılma şansının kendisine teklif edildiğini iddia etti.

Kişisel serveti 4.3 milyar sterlin olduğu tahmin edilen 86 yaşındaki iş insanı, İngiliz kulübü Chelsea’yi satın alma konusuyla ilgilendiğini, ancak sadece konsorsiyum sağlanması halinde bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Chelsea yönetimini, kulübe ait bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını duyurmuştu.

Kulübü satmanın yollarını arıyor

Ancak Chelsea’nin sahibi olmaya devam etmek isteyen Abramovich, Birleşik Krallık Hükümeti’nin olası yaptırım kararından çekindiği için kulübü satmanın yollarını arıyor.

İsviçreli iş insanı Wyss, Chelsea’yi satın almak için olası bir anlaşmada şartların ne olacağını merak ettiğini söylerken, Abramovich’in 2 milyar sterlinin üzerinde bir fiyat biçtiğini söyledi. İsviçre gazetesi Blick’e konuşan Wyss, Chelsea’yi satın almak için Abramovich ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı:

“Bir an önce kurtulmak istiyor”

“Abramovich, İngiltere’deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Chelsea’den de bir an önce kurtulmak istiyor. Ben ve başka üç kişi, salı günü Chelsea’yi Abramovich’ten satın almak için teklif aldık. Şu an dört, beş gün beklemem gerekiyor. Abramovich çok fazla şey istiyor. Chelsea ona 2 milyar sterlin borçlu. Ama Chelsea’nin parası yok. Bugün itibariyle tam satış fiyatını bilmiyoruz.”

2 milyar sterlinin üzerinde istiyor

Tüm sorunlara rağmen, Abramovich’in Chelsea’den kurtulmak istediği çok açık. Rus oligarkın Londra’daki evlerini satmaya çalıştığı salı günü ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Abramovich’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu ve servetinin bir kısmını buraya aktarmaya çalıştığı öğrenildi.

Ancak, Abramovich’in 2 milyar sterlinin üzerinde istemesi, Chelsea’nin hızlı şekilde satılması konusunu bir miktar boşa düşürüyor. Kaynaklar, Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar sterlin ve 4 milyar sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.