  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" bekliyor
Aktüel

Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:30:34 -
Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" bekliyor

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" beklediğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in ABD'nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden'ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

Putin’in başkan seçildiği bildirilen Biden’ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, "Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz." dedi.

Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı."

Trump, ABD’nin bazı bölgelerinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek çok sayıda dava açacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığ..
Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
Dünya

Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ saldırısında Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 11 kişinin öldüğü açıklandı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay