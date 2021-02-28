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Spor Puskas Ödülü'ne göz kırptı! Dünyayı ayağa kaldıran gol
Spor

Puskas Ödülü'ne göz kırptı! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Notts County'nin Belçikalı golcüsü Elisha Sam, attığı jeneriklik topuk golüyle Puskas Ödülü'ne göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 12:49:00 -

İngiltere Ulusal Ligi takımlarından Notts County ile Oxford City, FA Trophy Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Notts County'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 73. dakikasında jeneriklil bir gol atıldı.

Ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü Elisha Sam, yaptığı şık topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Puskas ödülü'ne aday olur

Gol hakkında sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, Sam'ın golünün Puskas Ödülü'ne (yılın golü ödülü) aday olacak güzellikte olduğunu belirtti.

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