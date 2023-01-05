Pürüzsüz cildin mimarı karbonat! Ne yaptılarsa olmadı diyenler işte tam doğal ilaç! Derhal harekete geçin

Sodyum bikarbonat, karbondioksit ve sudan oluşan karbonat, temizlikten cilt bakımına kadar çoğu alanda kullanılıyor.

Hemen hemen her evde bulunan karbonat, düzenli olarak kullanıldığında, yarattığı peeling etkisiyle cildi yağdan ve ölü hücrelerden arındırıyor, ciltteki siyah nokta ve sivilceleri önlüyor.

Siz de cildinizin kalitesini artırıp ışıldamasını sağlamak istiyorsanız, ev yapımı karbonat maskelerini mutlaka denemelisiniz.

KARBONAT VE SUYLA HAZIRLANAN MASKE

1 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı karbonat

Ciltteki fazla yağı ve kiri temizlemek için karbonatlı su maskesine başvurabilirsiniz. Ev yapımı karbonatlı maskesi için karbonatı ılık suyla karıştırıp macun haline getirin. Yüzünüze uygulayın ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Masaj ciltte peeling etkisi yaratacaktır. 15 dakika sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

LEKELER İÇİN MAYA VE KARBONAT MASKESİ

1 çay kaşığı maya

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı su

Malzemeleri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cilt lekelerinin üzerine sürün ve 15 dakika kadar bekletin. 15 dakika sonra ılık suyla maskeyi durulayın.

CİLT RENGİNİ AÇMAK İÇİN LİMONLU KARBONAT MASKESİ

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı esmer şeker

10 damla limon

Limonlu karbonat karışımı cildi ölü hücrelerden arındırır, ayrıca cilt tonunu açar. Limonlu karbonat maskesini hazırlamak için karbonatı, esmer şekeri ve limonu iyice karıştırın. Doğal kürü ıslak cildinize uygulayın. 15 dakika boyunca beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

HASSAS CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ

1 yemek kaşığı yoğurt

5 damla limon suyu

2 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı zeytinyağı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Maskeyi nazikçe yüzünüze uygulayın. Eğer cildiniz çok hassas değilse peeling etkisi yaratmak için dairesel hareketlerle nazikçe yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra karışımı ılık suyla yıkayarak durulayın.

Kolay Adımda Pürüzsüz Bir Cilde Sahip Olmak: Öneriler

Cilt Temizliğine Önem Verin. Pürüzsüz cilt için en önemli adım temizlik.

Cilt Tipinize Uygun Ürünler Seçin.

Tonik Kullanın.

Cildinizi Nemlendirin.

Peeling Uygulayın.

Yüz Maskesi Kullanın.

Serum Kullanın.

Dengeli Beslenin.

Cilt bakımında yapılan en önemli hatalar

Sıklıkla yapılan hatalardan bazıları ise şöyle,

Hindistan cevizi yağı gibi komedojenik yağları yüzde fazla bekletmek, iyi arındırmamak

Uçucu yağları sabit yağlarla karıştırmadan doğrudan cilde uygulamak

Cilt bakım yağlarını fazla bekletmek

Gündüz kullanılmaması gereken güneş hassasiyeti yaratan yağları gündüz kullanmak

CİLDİNİZİ DOĞRU TEMİZLEMEMEK

Cilt bakımında temizlik kolay gibi görünse de önemlidir ve doğru yapılması gerekir.

Makyaj olsun olmasın, günde 2 defa temizleyin

Cilt bakım ürününüzü doğru seçin. Cilt tipinizi dikkate alın. 2 aydan kısa sürede sık sık ürün değiştirmeyin.

Makyaj temizleme mendilleri yeterli değildir. Cildinizin iyice arındırıldığından emin olun ve her zaman suyla yıkayın

Cilt temizleme ürününüzü 3-5 saniye değil yaklaşık 1 dakika uygulayın

Mutlaka iyice arındırın

Cilt yapınız ve taşıdığı bakteriler tüm aile bireyleri için de farklıdır. Bu nedenle yüzünüz için kendinize özel bir havlu edinin.

Karbonat Maskesinin Yan Etkileri- Karbonat maskesi zararları

Diş için kullanılan karbonat maskesinin aşırı kullanımı diş minesinde hasara neden olabilir. Hassas bir cilde sahip olanların karbonat maskesini dikkatli kullanması önerilir.

Karbonat limon cilt lekeleri

1 tatlı kaşığı karbonata 2 yemek kaşığı limon suyu eklenerek hazırlanan maske lekelerin üzerine sürülür ve yaklaşık 10 dakika bekletildikten sonra su ile yıkanarak kurutulur. Bu işlem haftada bir kez tekrarlanır.

Limon karbonat maskesi zararları olmaması için uzmanına başvurunuz. Cilt tipinize uygun maskeler kullanmalısınız.

Yoğurt ve karbonat maskesi zararlı mı?

Çok kısa uygulama yapmanıza gerek yok. Haftada en az bir kez uygulama yapmanız sizler için yeterli olacaktır. Çünkü temizleyici bir etkisi olsa da fazla uygulama yapmak cildinizin aşınmasına neden olabilir. Bu maskeleri hassas ve kuru cilde sahip olanlar dışında herkes rahatça uygulayabilir.

Zeytinyağı karbonat maskesi: Cilt lekeleri üzerinde etkili olan yoğurt karbonat limon maskesi için 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı zeytinyağı, birkaç damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanılarak bir karışım hazırlanır. Hazırlanan karışım cilde sürülür ve kuruyuncaya kadar bekletilir.