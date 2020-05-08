Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den şehit ailelerine ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan şehit ailelerini ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Ertuğrul Çetin, korona virüste bulaşıcı riskini azaltıcı tedbirlerle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit ailelerinin isteklerini sordu. Şehit aileleri, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Sosyal mesafe gereği eve girmeyen Çetin, ailelerle kapı önünde sohbet edip hal hatırlarını sordu.

Ziyaret edilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, ‘‘Bu zor günlerde şehit ailesi olarak ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk. Devletimizden ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah bu virüsten en az zararla bir an önce kurtulur" dediler.

‘‘Ülke olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz’’

İlçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının normalleşme sürecinde de tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ülkemiz şu anda ağır bir imtihandan geçiyor. Bu zorlu süreçte, belediye olarak üzerimize düşen ne görev varsa eksiksiz yerine getiriyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizi de ziyaret ediyor, hal hatırlarını soruyoruz. Biz ülke uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve vatan uğruna yaralanan gazilerimizin yakınlarının her zaman yanındayız. Bir istekleri arzuları olduğu zaman bizlere bir alo demeleri yeterlidir. İnşallah bu süreci atlatacağız ve şehit ailelerimizin evlerine misafir olarak çaylarını içeceğiz. Bu vesileyle vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilik mertebesine erişen güvenlik görevlilerimiz ile yakınlarına ise şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi.