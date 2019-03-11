Pullukla tarla sürerken Bizans küpü buldu
Niğde'de tarlasını süren bir çiftçinin pulluğuna Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü takıldı.11 Mart 2019 Pazartesi 14:26
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü buldu.
İlçeye bağlı Kınık mevkisinde tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna bir cisim takıldı.
Traktörden inerek toprağı kazan çiftçi, pulluğun büyük bir küpün kapağına çarptığını fark etti.
Küpler Müze'ye götürüldü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Niğde Müze Müdürlüğüne haber verilmesiyle bölgeye arkeologlar geldi.
Tarlada inceleme yapan ekipler, küpü bulunduğu yerden çıkartarak, Niğde Müzesine götürdü.
Tahıl maddeleri muhafaza ediliyordu
Küp, tescil işlemleri ve döneminin belirlenmesi için koruma altına alındı.
Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küpün pişmiş topraktan yapıldığı ve içinde tahıl maddelerinin muhafaza edildiği belirtildi.
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