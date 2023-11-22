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Sosyal Medya Pulitzer Ödüllü gazeteciden Gazzeli çocuklara mektup
Sosyal Medya

Pulitzer Ödüllü gazeteciden Gazzeli çocuklara mektup

Yeniakit Publisher
2023-11-22 08:25:00 -
Pulitzer Ödüllü gazeteciden Gazzeli çocuklara mektup

2002'de Pulitzer Ödülü'nü kazanan gazeteci Hedges'in, Siyonist İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki çocuklar için yazdığı mektup sosyal medyada gündem oldu.

Mektubunda Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara değinen Hedges, "Oyun arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, komşularınız. Saniyeler içinde yok oldular. Çıkarıldıklarında kireçli yüzlerini ve cansız bedenlerini görüyorsunuz." dedi.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken küresel terörizmle ilgili haberiyle 2002'de Pulitzer Ödülü'ne layık görülen gazeteci Chris Hedges'in, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki çocuklar için yazdığı mektup sosyal medyada ilgi gördü. Hedges'in mektubu, birçok sosyal medya platformunda binlerce kez paylaşıldı.

Gazeteci Hedges, 8 Kasım'da Gazze'deki çocuklar için mektup yazmıştı.

Mektubunda Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara değinen Hedges, "Oyun arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, komşularınız... Saniyeler içinde yok oldular. Çıkarıldıklarında kireçli yüzlerini ve cansız bedenlerini görüyorsunuz. Ben bir muhabirim, bunu görmek benim işim. Sen bir çocuksun, bunu asla görmemelisin." ifadelerine yer vermişti.


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"GİDİYORUZ ÇÜNKÜ BU SOYKIRIM DURMALI"

Hedges, "Dünyanın dört bir yanından gazeteciler Refah Sınır Kapısına gidiyor. Gidiyoruz çünkü bu katliamı izleyip hiçbir şey yapamayız. Gidiyoruz çünkü 160'ı çocuk olmak üzere her gün yüzlerce insan ölüyor. Gidiyoruz çünkü bu soykırım durmalı. Gidiyoruz çünkü bizim de çocuklarımız var, sizin gibi... Kıymetli, masum, sevilen... Gidiyoruz çünkü senin yaşamanı istiyoruz." diye yazmıştı.

Filistinli çocukların hikayesini anlatmaya çalıştığını kaydeden Hedges, "Dünyaya şunu anlatmaya çalıştım: İnsanlara haftalarca, aylarca, yıllarca zalimce davrandığınızda, insanların özgürlüğünü ve onurunu inkar ettiğinizde, onları aşağılayıp bir açık hava hapishanesine hapsettiğinizde, onları canavarmış gibi öldürdüğünüzde çok öfkeleniyorlar. Kendilerine yapılanı başkalarına yapıyorlar. Bunu defalarca anlattım. Yedi yıl boyunca anlattım. Çok az kişi dinledi. Ve şimdi de bu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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