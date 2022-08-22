Püf noktaları ile çiğ börek nasıl yapılır? Yedikçe yediren, yağ çekmeyen kolay çiğ börek tarifi nefis

Çiböreğin Eskişehir'e gelişini ve isminin doğru yazılışını anlattan Temel, “Asıl ismi 'çibörek'tir, yumuşak 'g' harfi yoktur. Çibörekteki 'çi' eki lezzetli anlamında, lezzetli börek olarak kullanılır. Çibörek veya Yarımca; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir.

Böreğin her çeşidi herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. 40 yıllık çiğ böreğini hep dışarıdan alıyorsanız bu tarifle mutlaka evde denemenizi tavsiye ediyoruz. Genellikle oldukça yağ çeken çiğ böreği yağ çekmeden pişirmek ve leziz bir tada kavuşmak için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Çiğ börek hamurunu hazırlarken çok yumuşak olmamasına, hafif sert bir yapıda olmasına dikkat edin ·Bu börek en pratik ve lezzetli tarifleriniz arasında yer alacak. İşte kolay tarifi...

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

¾ çay bardağı su

Kızartmak için:

½ su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin. Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın. Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.) Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin. Hepsini bu şekilde hazırlayın. Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

Çiğ böreğe maydanoz konur mu?

Anadolu'nun pek çok yerinde, özellikle de Eskişehir'de yağsız kıyma, kuru soğan, maydanoz, tuz ve karabiber ilaveli iç harcıyla hazırlanan çiğ börek (çibörek) tarifi, geleneksel bir Kırım Tatar yemeği

Çiğ böreği karbonat konur mu?

Un, yoğurt ,kabartma tozunu ve limon suyu ile kabartılan karbonatı koyup hepsini karıştırıyoruz. Hamuru masada yuvarlayıp küçük bezelere ayırıp merdane ile açıyoruz.İç malzemeleri koyup hamuru kapatıyoruz. Kızgın yağda pişirilir.Afiyet olsun.

Hamurun yapılışı : Yoğurma kabına un, yumurta, kabartma tozu, tuz eklenir karıştırılır. Azar azar su eklenir. Kıvama gelince üzeri kapatılıp mayalanmaya bırakılır.

MÜKEMMEL BİR Çİ BÖREK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

1- İç malzemenin içine ilave edeceğimiz su önemlidir. Eğer iç malzemenin içinde su olmazsa, Çi börek pişerken içindeki kıyma top top olur ve dağılmaz. 2- Hamurun kabarması için içine bir yemek kaşığı sirke katmak önemlidir. 3- Hamurun elimize yapışmayan, kulak memesi kıvamında olması gerekir. 4- Kızartırken Çi böreğin yağ çekmesini istemiyorsak, fazla unu silkeleyerek kızartmaya dikkat etmeliyiz. 5- Çi börek yaparken, hazırladığımız harcı koyduktan sonra fazla bekletmemeliyiz çünkü bekledikçe sulanacaktır. 6- Çi börek bol kızgın yağda teker teker kızartılmalıdır.

Çiğ böreğin adı neden çiğ börek?



Böreğin adı konusunda çeşitli görüşler vardır. Diğer bir görüş "şırbörek" adının pişerken çıkan kızarma sesinden geldiğini öne sürerken, diğer bir görüş de Kıpçak lehçesinde lezzetli anlamına gelen "şı", "çi" kelimesinden geldiğini öne sürer. Buna göre, çibörek, "lezzetli börek" demektir.