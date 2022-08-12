Pudra şekersiz kurabiye | Sade kurabiye tarifi

Pudra Şekersiz Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

250 gr margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

5 su bardağı un

Dışı için;

Toz şeker

Pudra Şekersiz Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Pudra şekersiz kurabiye için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya ve unun bir kısmını ekleyerek malzemeleri yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Kıvam alan hamurumuzdan parçalar kopartalım ve elimizle yuvarlayalım. Şekillendirdiğimiz hamurumuzu toz şekere batıralım, pişirme kağıdına yerleştirelim. Dilerseniz bu aşamayı atlayabilirsiniz ancak toz şeker kurabiyenizin daha parlak olmasını sağlayacaktır. Tüm hamuru şekillendirip tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. Pişen kurabiyelerimizi fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için bekletelim. Ardından kurabiyelerimiz servise hazır.

Sade Kurabiye Malzemeleri

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

4-4,5 su bardağı beyaz un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sade Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yumurtaları ve şekeri derin bir kasede mikserle çırpmaya başlıyoruz. Sıvı yağı ilave edip iyice çırpıyoruz. Ardından, kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Unun yarısından sonra mikseri çıkarıp elimizle yoğuruyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olduğunda un ilavesini durdurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve çatalla iz yapın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. üstü hafif pembeleştiğinde tamamdır. Soğurken sertleşecektir. Çok tutarsanız çok sert bir kurabiye olur. Bunu istemiyoruz. Afiyet olsun.