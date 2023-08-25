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Teknoloji PUBG’de GAMEON Kasası her ay hediye
Teknoloji

PUBG’de GAMEON Kasası her ay hediye

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:58:00 -
PUBG’de GAMEON Kasası her ay hediye

Türk Telekom markası GAMEON, oyunculara özel yeni avantajlar sunmaya devam ediyor.

Marka, sevilen oyunlarından ‘PUBG:Battlegrounds’ta yepyeni GAMEON Kasası’yla dikkat çekiyor. Kasayla oyuncuların tarzlarına ve performanslarına güç katıyor. GAMEON’lular özel GAMEON Kasası’na ücretsiz sahip oluyor. Türk Telekom GAMEON, yeni oyun içi içerikleriyle oyun keyfini arttırıyor. Türkiye’nin ‘en popüler’ PC oyunlarından ‘PUBG:Battlegrounds’ın yayıncısı Krafton ve GAMEON iş birliğine giderek GAMEON’lulara yeni bir kasa sunuyor. Türk Telekom GAMEON’la oyuncular yeni imajlar oluştururken birbirinden özel kampanyalardan yararlanıyor. ‘PUBG GAMEON Kasası’nda yer alan Superstar sweatshirt, Superstar şort ve oyun içi alışverişte kullanılabilecek bir adet altın G-COIN’e GAMEON’lular her ay ücretsiz sahip olabiliyor. 24 Mbps üzeri hızlı pakete sahip evde internet müşterileri, ‘PUBG TCKN’ yazıp 6262’ye SMS göndererek GAMEON Kasası’nı her ay ayda bir kez ücretsiz alabiliyor.

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