



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın puana ihtiyaç duyan iki takımın müsabakası olacağını belirterek, tek düşüncelerinin puan veya puanlar almak olduğunu belirtti.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettikleri Evkur Yeni Malatyaspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını aktardı.

Süper Lig'de çok enteresan bir sürecin yaşandığını ve beklenmedik sonuçların ortaya çıkabildiğini dile getiren Özdilek, 17 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile önemli bir müsabaka oynayacaklarını anlattı.

Özdilek, Fenerbahçe'nin bulunduğu konumun onlar açısından çok mutlu edici olmadığını bildirerek, "Bu sezon büyük takımların çok iniş çıkışları, dalgalanmaları oldu. Bunun puan sıralamasına etki ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Tek düşüncemiz puan veya puanlar almak"





Fenerbahçe maçında amaçlarının Yeni Malatyaspor'a karşı kaybedilen puanları deplasmanda telafi etmek olduğunu ifade eden Özdilek, şöyle devam etti:

"Rakibin kim olduğu çok önemli değil, zaten saygı duyuyoruz. Ülkenin lokomotif takımlarından bir tanesi ama onlar da bulundukları yerden çok hoşnut değil. Dolayısıyla puana ihtiyaç duyan iki takımın müsabakası olacak gibi görünüyor. Tek düşüncemiz puan veya puanlar almak. Bunu yapabilecek gücümüzün olduğunu hep söylüyorum."

Özdilek, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Spartak Trnava maçındaki kadrosu ile pazartesi günü yapacakları maçtaki kadronun farklı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Bu maçta Fenerbahçe'den çok kendilerinin ne yapacağının önem taşıdığını söyleyen Özdilek, şunları kaydetti:

"Erzurumspor olarak ne yapacağımız bizi daha çok ilgilendiriyor. Bu düşüncelerle İstanbul'a gideceğiz. Rakipten çekinmiyoruz, hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Deplasmanlarda iyi oynayan ve mücadele eden ama galibiyeti olmayan bir takım görüntüsündeyiz. Beraberliklerimiz var ama bunu galibiyetle süsleyemedik. Oradan alacağımız puan veya puanlar önümüzü görme adına bizi biraz daha mutlu kılacaktır."





- "Ersun Yanal bu ligi bilen bir hoca"





Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirilmesini değerlendiren Özdilek, şöyle konuştu:

"Ersun Yanal bu ligi bilen bir hoca, hayırlı olsun. Değişir mi değişkenlik olur mu bilemem, belki kadroda revizyon olur. Bizim saha içindeki duruşumuz ve yapacaklarımız belirleyici unsur olacak. Fenerbahçe'nin sakat ve cezalı oyuncuları var. Çok fazla değişikliğin olabileceğini düşünmüyorum. Belli başlı oyuncularla kurguyu yapacaktır. Oyun anlayışında bir değişiklik olur mu bilemiyorum. Bakıldığı zaman çok gol atan bir takım değil, çok gol yiyen bir Fenerbahçe var. İstatistikler bunu destekliyor. İyi bir seyirci kitlesi olacağını düşünüyorum. Biz de dolu tribünlere iyi oynarız. Dolayısıyla orada amacımız iyi futbol olacak."

Mehmet Özdilek, gol pozisyonları üretmelerine rağmen bu pozisyonları gole çevirmekte sorun yaşadıklarını belirterek, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Arsen Khubulov haricinde eksiklerinin olmadığını sözlerine ekledi.