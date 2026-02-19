  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paris'te dev rüzgar zirvesi: Türkiye ve İrlanda el sıkıştı! Peskov’dan ABD’ye tatbikat cevabı: Planlı ve kararlaştırılmış! Merkez Bankası Rezervleri açıklandı! Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar alınıyor! Mahkeme başkanını kızdıran ifadeler! Yapay zeka destekli EYEMINER’den ilk ihracat Afrika’nın dijital gözü HAVELSAN’dan Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti! Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi
Spor Puan kaybı sonrası sonrası taraftarlardan tesislerde protesto
Spor

Puan kaybı sonrası sonrası taraftarlardan tesislerde protesto

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Puan kaybı sonrası sonrası taraftarlardan tesislerde protesto

Sivasspor, Adana Demirspor ile oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen son anlarda yediği golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Maç sonrası taraftarların protestosuyla karşılaşan takım, tesislerin önünde yoğun tepki aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj ve Kulüp Başkanı Burak Özçoban güvenlik önlemleri eşliğinde taraftarların yanına gelerek bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana temsilcisine konuk olan Sivasspor, karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 88. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla galibiyeti son anlarda kaçıran Sivas ekibi önemli iki puanı bırakırken, ev sahibi ekip ise ligde üçüncü kez puan alma sevinci yaşadı.

Maçın ardından Sivas'a dönen takım kafilesi, Sivasspor tesisleri önünde toplanan taraftar gruplarının protestosuyla karşılaştı. "Legend" ve "Elli Sekiz" isimli taraftar grupları, son haftalardaki performans ve ligdeki gidişat nedeniyle takıma ve yönetime tepki gösterdi. Akşam saatlerinde tesisler önünde bir araya gelen kalabalık, takım otobüsünün giriş yaptığı sırada sloganlar atarak oyunculara tepkisini dile getirdi. Olası bir olumsuzluğa karşı emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

Yönetim ve teknik heyet taraftarın yanına gitti

Yaşanan gelişmelerin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj ve Kulüp Başkanı Burak Özçoban güvenlik önlemleri eşliğinde taraftarların yanına gelerek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Özçoban, taraftarın tepkisini anladıklarını belirterek, takımın yeniden toparlanması adına gerekli adımların atılacağını ifade etti. Protestonun ardından kalabalık grup olaysız şekilde dağıldı.

Fenerbahçe’nin acı günü
Fenerbahçe’nin acı günü

Spor

Fenerbahçe’nin acı günü

Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe
Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe

Spor

Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe

Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23