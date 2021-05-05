Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından merak edilen konulardan bir tanesi de PTT’lere ilişkin oldu. Kabine toplantısının ardından verilen tam kapanma kararıyla beraber birçok yeni yasak ve tedbir getirildi. Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma kararı üzerine PTT’lere ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Peki, PTT’ye gitmek serbest mi? Postaneler açık mı?

PTT’ye gitmek serbest mi? Postaneler açık mı?

Tam kapanma kararı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanırken söz konusu yasakta PTT’lerin işlem yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağında PTT’ler hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, söz konusu yasakta PTT’lerin çalışma saatlerini de araştırıyor.

Tam kapanmada PTT çalışma saatleri nasıl olacak?

Tam kapanma sürecinde PTT’ler 10:00- 16:00 arasında hizmete açık olacak. Dolayısıyla bu saatler aralığında PTT çalışanları ve görevlileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayımladığı genelge şu şekilde; “Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cem evlerinin dede ve görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler arasında bulunuyor.”