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PTT’den yeni havalimanı için anma pulu

PTT AŞ, dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanının açılış töreni dolayısıyla anma pulu bastırdı.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:33
PTT’den yeni havalimanı için anma pulu

PTT AŞ tarafından, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanının açılış töreni dolayısıyla anma pulu bastırıldı.

İstanbul'un Avrupa Yakası Karadeniz sahil şeridinde, Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı, yaklaşık 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam 1 milyon 922 bin 737 metrekare kapalı alan üzerine kuruluyor. 

İlk fazı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünde hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanının açılışı dolasıyla PTT AŞ tarafından anma pulu bastırıldı.

Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezinin "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü"nü kazanan Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binasının fotoğrafının yer aldığı anma pulu, 29 Ekim'de tedavüle sunulacak.

"İstanbul Yeni Havalimanı" konulu anma pulu 2 lira, ilk gün zarfı ise 3 lira bedelle satılacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:33
  1. Anma pulu
  2. PTT AŞ
  3. İstanbul Yeni Havalimanı

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