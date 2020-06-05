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Aktüel

PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:16:03 -
PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Ekosistem Köprüsü" görseline yer verilerek hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bugün, "Dünya Çevre Günü" konulu, 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 5 lira bedelli ilk gün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

Öte yandan, filatelik ürünleri almak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak için alınan tedbirler kapsamında işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek.

PTT, bugün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde şirkete iletildiği takdirde karşılanacak.

Pulda ve zarfta yer alan, yaban hayatının bölünmesini önlemek ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak amacıyla Gülek Boğazı ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan otoyol üzerine inşa edilen "Ekosistem Köprüsü", yörede bulunan birçok yaban hayvanını yönlendirerek otoyol üzerinden karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmelerini sağlıyor.



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