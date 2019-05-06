PTT’den Anneler Günü’ne özel kampanya

PTT AŞ, Anneler Gününe özel kargo indirimi uygulaması başlattı. Yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını kapsayan uygulama, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olacak. Anneler Gününden önce yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosunda yüzde 30 indirim uygulanacak. Bu arada PTT Başmüdürlüklerine başvuran anne ve çocukların fotoğrafları çekilerek kişisel pulları hizmet bedeli alınmadan kendilerine teslim edilecek. PTT AŞ ayrıca tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve gelecek nesillere hatıra bırakılması için Anneler Gününe özel tebrik kartı da hazırladı. Müşteriler, PTT hizmet noktalarından kartları ücretsiz olarak edinebilecek.