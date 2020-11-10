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Ekonomi PTT'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel gün zarfı
Ekonomi

PTT'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:24:30 -
PTT'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar" ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" konulu özel gün zarflarını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfları, 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" konulu özel gün zarfıyla birlikte aynı tarihte "PTT Pul Müzesi, Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:13, Ulus /Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası 10.11.2020 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri adına özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" adresinden 6 ay içerisinde satın almaları halinde ürünleri posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

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