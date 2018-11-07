PTT ve alışveriş merkezini soyan cezaevi firarisi çıktığı yere gönderildi

Olay, 6 Ekim tarihinde Kocaeli’nin İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan giren şahıs, içeriden yaklaşık 50 bin TL değerinde cep telefonu çaldı.

Daha sonra içeri girdiği çatıdan alışveriş merkezinin yanında bulunan PTT Kocaeli Başmüdürlüğüne giren şahıs, içeriden 1 adet telefon, bin TL ve bir çalışanın ayakkabısını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Alışveriş merkezi ve PTT çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü olay ile ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğüne giren şahısın cezaevi firarisi R.K. (25) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında takibe alınan R.K. 1 ay süren çalışmanın ardından Tepecik Mahallesi’nde yürürken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.